انتشار فيروس التهاب الجلد العقدي في 61 مزرعة للماشية

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ارتفع عدد مزارع الماشية في كوريا الجنوبية التي تأكدت إصابتها بفيروس التهاب الجلد العقدي إلى 61 مزرعة، مع اكتشاف أول حالة في مقاطعة جنوب جولا.وأعلنت السلطات الصحية هذه الحصيلة الجديدة حتى الساعة الثانية من صباح أمس الأحد، بعد تأكيد إصابة إضافية في منطقة "مو آن".ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا يوم 20 أكتوبر، تم الإبلاغ عن هذا المرض في 61 مزرعة ماشية في سبع مدن ومقاطعات، تشمل كلا من: جنوب وشمال تشونغ تشُنغ، وكيونغ كي، وكانغ وان، وشمال وجنوب جولا، ومدينة إنتشون.ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات في مقاطعتي شمال وجنوب كيونغ سانغ أو جزيرة جيجو. يذكر أن فيروس التهاب الجلد العقدي ينتقل عن طريق الحشرات التي تتغذى على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض.وفي حين أنه لا يؤثر على البشر، فإنه يسبب حمى وعقيدات جلدية في الماشية، مع معدل وفيات يقل عن عشرة في المائة.ومع عدم وجود نتائج معلقة للحالات المشتبه فيها في الوقت الحالي، تعمل الحكومة على تسريع جهود التطعيم لاستكمال تطعيم الماشية على مستوى البلاد حتى يوم 10 نوفمبر، حيث تسعى السلطات إلى جلب 2.73 مليون جرعة لقاح إضافية بحلول اليوم الثلاثاء.