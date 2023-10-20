كوريا الشمالية تغلق سفارتها في أنغولا

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أغلقت كوريا الشمالية سفارتها في أنغولا، بعد أن كانت قد أعلنت عن إغلاق سفارتها في أوغندا يوم الأربعاء الماضي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين أن السفير فوق العادة الكوري الشمالي "تشو بيونغ تشول" قد قام بزيارة وداع لرئيس جمهورية أنغولا "جواو لورنسو" يوم الجمعة الماضي، حيث نقل إليه تحيات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وأضاف التقرير أن الرئيس الأنغولي "لورنسو" أعرب عن امتنانه وأمله في أن تحقق كوريا الشمالية إنجازات أكبر في التنمية الاقتصادية، موضحا موقف الحكومة الأنغولية المتمثل في مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات الودية الثنائية في المستقبل.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أقامت علاقات دبلوماسية مع أنغولا في عام 1975، وأغلقت سفارتها هناك في عام 1998، ثم فتحتها مرة أخرى في عام 2013.ومن جانبه، قال السفير الكوري الشمالي لدى أوغندا "جونغ دونغ هاك" إن كوريا الشمالية اتخذت إجراء استراتيجيا لتقليص عدد سفاراتها في أفريقيا، من أجل زيادة كفاءة مؤسساتها الخارجية.ومن جهة ثانية، نقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي عن صحيفة يوميوري اليابانية أن كوريا الشمالية تخطط لإغلاق قنصليتها العامة في هونغ كونغ بسبب صعوبات مالية.