سيول تعرب عن قلقها من زيادة عدد الوفيات بسبب الاشتباكات في غزة

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وسط تصاعد الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس، أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك حين" محادثات هاتفية مع كل من نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والأردني، حيث أعرب لهم عن قلق كوريا الجنوبية من زيادة الوفيات الناجمة عن تعزيز العمليات البرية الإسرائيلية في غزة.وفي محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي "إيلي كوهين" أمس الأحد، أعرب بارك عن أمله في أن تقوم حركة حماس بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة في أسرع وقت ممكن، وأكد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين، مشيرا إلى ضرورة منع تزايد الخسائر في الأرواح في صفوف المدنيين الأبرياء.وفي مكالماته الهاتفية مع نظيريه الإماراتي "عبد الله بن زايد" والأردني "أيمن الصدفي"، أعرب بارك عن أمله في ألا يتسع نطاق الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس.ودعا الوزير الكوري "بارك" نظرائه إلى دعم حماية سلامة الكوريين المقيمين في إسرائيل والدول المجاورة، بما في ذلك لبنان.