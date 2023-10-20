16 % زيادة في صادرات كوريا من السيارات في الربع الثالث

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال الربع الثالث من هذا العام زيادة بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل الشعبية التي حظيت بها السيارات الصديقة للبيئة.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات السيارات في الربع الثالث من هذا العام 14 مليارا و650 مليون دولار، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة للربع السادس على التوالي منذ الربع الأول من العام الماضي، على أساس المقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات الكورية التي تم تصديرها في الربع الثالث من هذا العام بلغ 610 آلاف وحدة، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الكورية من السيارات الصديقة للبيئة بلغت 5.5 مليار دولار في الربع الثالث من هذا العام، بزيادة نسبتها 35.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم مبيعات السيارات الكورية الصديقة للبيئة 168 ألف وحدة، بزيادة 13.7%.أما قيمة واردات كوريا من السيارات فبلغت 2.7 مليار دولار، بانخفاض نسبته 22.8%.