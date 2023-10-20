الحكومة الكورية توفر لقاحات فيروس الجلد العقدي بالكامل خلال يومين

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وسط استمرار انتشار فيروس التهاب الجلد العقدي على مستوى كوريا الجنوبية، ارتفع عدد مزارع الماشية التي تأكدت إصابتها بالفيروس إلى 61 مزرعة، في 22 مدينة ومقاطعة.وضمن الجهود الرامية لمكافحة الفيروس، تخطط الحكومة لتوفير اللقاحات المضادة بما يكفي لتطعيم جميع الماشية على مستوى البلاد، حتى بعد الغد الأربعاء.وقالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية اليوم الاثنين إنه تم حتى الآن توزيع 2.43 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، منها 1.89 مليون جرعة تم جلبها في نهاية الأسبوع الماضي.ومن المتوقع أن يتم جلب 2.1 مليون جرعة أخرى خلال اليومين القادمين، بحيث تكتمل عمليات التطعيم كما هو مقرر حتى يوم العاشر من نوفمبر.وقد تم إرسال أكثر من ألفيْ فرد للمساعدة في عمليات تطعيم الماشية في حوالي 70 ألف مزرعة، يتم في كل منها تربية 50 رأسا من الماشية على الأقل.وقالت الحكومة إنها تخطط لتطعيم جميع الماشية باللقاحات المضادة لفيروس التعاب الجلد العقدي في العام القادم أيضا. وأضافت أن تأثيرات انتشار الفيروس على أسعار لحوم البقر ستكون محدودة.