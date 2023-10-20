الرئيس يون يفوز بجائزة الشخصية الشجاعة لمؤسسة جون إف كينيدي

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أعلنت مؤسسة مكتبة "جون إف كينيدي" أن الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد فازا بجائزة "الشخصية الشجاعة".وقال الرئيس "يون" في كلمة ألقاها عبر الفيديو في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أمس الأحد في مكتبة "جون إف كينيدي"، إنه يشعر بمسؤولية كبيرة عن المساهمة في تحقيق الحرية والسلام والازدهار في العالم من خلال التضامن القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وتابع "يون" قائلا إنه يحتاج إلى المزيد من الشجاعة المخلصة في المستقبل، مطالبا شعوب العالم بدعمهم الثابت لتحقيق ذلك الغرض.وأكد أن رؤية الرئيس الأمريكي الأسبق "كينيدي" التي تقضي بأنه لا يمكن تحقيق إصلاح وابتكار من دون شجاعة، كانت درسا عظيما له.وأشار إلى أن الشجاعة تأتي من موقف يتسم بالتضحية الشاملة والتفاني، معربا عن تصميمه على بذل المزيد من الجهد بجدية أكبر.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني "كيشيدا" في كلمة ألقاها عبر الفيديو أنه سيبذل جهودا لفتح عهد جديد للعلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية على أساس الصداقة والثقة بينه وبين الرئيس الكوري "يون".كما أعرب عن عزمه المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بالتعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.