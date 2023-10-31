ارتفاع معدلات تأييد الرئيس يون للمرة الأولى منذ 3 أسابيع

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سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" ارتفاعا للمرة الأولى منذ 3 أسابيع.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 2506 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من أكتوبر الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 35.7%، بارتفاع قدره 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك أول ارتفاع منذ 3 أسابيع.وفي المقابل، انخفضت معدلات المعارضة بنسبة 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، لتصل إلى 61.9%.وفي استطلاع آخر جرى على 1004 من المواطنين البالغين خلال يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من أكتوبر، بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 35.8%، بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 48%، بزيادة قدرها 1.9%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.