الحزب الحاكم يسعى إلى دمج مدينة كيم بو في سيول

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قال حزب قوة الشعب الحاكم إنه سيسعى إلى دمج مدينة "كيم بو" الموجودة حاليا في مقاطعة "كيونغ كي"، لتكون ضمن العاصمة سيول.وكشف رئيس حزب قوة الشعب "كيم كي هيون" عن هذه الخطة أمس الاثنين خلال اجتماع بشأن توفير تدابير النقل للمدن الجديدة حول منطقة العاصمة سيول.وقال رئيس حزب قوة الشعب إن الحزب سيتبنى هذا الإجراء رسميا كخطة حزبية إذا حظي بموافقة الرأي العام وتم إطلاق الإجراءات ذات الصلة، وأكد أن موقف سكان مدينة كيم بو هو الأكثر أهمية في هذا الصدد.وقال كيم إنه يعتقد أن تأمين أراضي كيم بو يمكن أن يكون بمثابة وسيلة لموازنة التنمية الشاملة في سيول، وأضاف أنه سيكون من المرغوب فيه توسيع حجم منطقة العاصمة سيول من حيث الكثافة السكانية.كما يدرس الحزب أيضا دمج مدن صغيرة أخرى حول سيول في منطقة العاصمة بعد الأخذ في الاعتبار مناطق المعيشة والتنقل إذا رغب السكان في ذلك.