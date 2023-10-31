نتنياهو يقول إن إسرائيل تتقدم في غزة ويرفض دعوات وقف إطلاق النار

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تحرز تقدما "منهجيا" في عملياتها البرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أبلغ نتنياهو حكومته الحربية أمس الاثنين بأن الجيش وسع دخوله البري إلى غزة وأنه يتقدم بشكل منهجي في خطوات محسوبة وقوية واحدة تلو الأخرى. وتشن إسرائيل غارات جوية كل يوم تقريبا منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 1400 شخص قتلوا في الهجمات واختطف 239 شخصا، في حين تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 8300 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية.وقد رفض نتنياهو دعوة المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار، قائلا إن مثل هذه الخطوة هي بمثابة استسلام لحماس وأنه لن يحدث ذلك.وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم تحرير جندية من الأسر في عملية في المنطقة التي تسيطر عليها حماس.