مقاطعة جنوب كيونغ سانغ تعلن عن أول إصابة بفيروس الجلد العقدي

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أبلغت مقاطعة جنوب كيونغ سانغ عن أول حالة إصابة بمرض التهاب الجلد العقدي أمس الاثنين، حيث يستمر الفيروس الذي يصيب الماشية في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.وقالت حكومة المقاطعة إنه تم التأكد من الإصابة بالفيروس في مزرعة للماشية في "تشانغ وان" أمس، وسوف يتم إعدام 29 بقرة في تلك المزرعة.وأرسلت الحكومة المحلية فريق استجابة للطوارئ إلى الموقع لمنع الوصول وإجراء دراسة وبائية، مع تقييد حركة الماشية داخل دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المزرعة المتضررة. ومع عدم وجود تقارير عن حالات مشتبه بها داخل ذلك النطاق، تخطط الحكومة المحلية لتأمين عشرة آلاف جرعة لقاح، وتطعيم جميع الماشية في منطقة "تشانغ وان".وتقوم حوالي 11 ألف مزرعة بتربية حوالي 347 ألف رأس من الماشية في تلك المقاطعة، وهو ما يمثل حوالي 8% من إجمالي عدد الماشية في كوريا.ومنذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في كوريا يوم 20 أكتوبر، تم الإبلاغ عن المرض الفيروسي في 67 مزرعة ماشية في ثماني مدن ومقاطعات حتى الساعة 11 من مساء أمس الاثنين، وكانت مقاطعة شمال كيونغ سانغ وجزيرة جيجو هما المنطقتين الوحيدتين اللتين لم يتم فيهما اكتشاف أي حالة إصابة.