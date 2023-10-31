الولايات المتحدة تعارض تزويد حماس بالأسلحة بعد تقرير عن أسلحة كورية شمالية

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أبدت الولايات المتحدة معارضتها لتزويد حركة حماس بالأسلحة لاستخدامها فيما أسمته بـ"أنشطتها الإرهابية"، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الجماعة الفلسطينية المسلحة تستخدم أسلحة كورية شمالية في حربها ضد إسرائيل.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" هذا الموقف أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي دوري عندما طُلب منه التعليق على تأكيد أدلى به السفير الإسرائيلي لدى كوريا الجنوبية "أكيفا تور" الأسبوع الماضي.وقال المتحدث الأمريكي إن حماس "منظمة إرهابية وحشية"، وأن الولايات المتحدة تعارض توفير أي شيء يمكن استخدامه لتنفيذ مثل هذه الأنشطة الإرهابية.وفي حديثه لراديو صوت أمريكا يوم الجمعة الماضي، أكد السفير الإسرائيلي أن الجماعة المسلحة تستخدم أسلحة مصنعة في كوريا الشمالية.وفي الوقت نفسه، قال "ميلر" إن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتزايد، حيث تتحرك 45 شاحنة تحمل الغذاء والماء وغيرها من الإمدادات إلى المنطقة المحاصرة، وهي أكبر شحنة في يوم واحد منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس.