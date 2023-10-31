كوريا تشهد ارتفاعا ثلاثيا في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار خلال سبتمبر

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج الصناعي والاستهلاك وكذلك الاستثمار خلال سبتمبر الماضي، لتسجل أول ارتفاع ثلاثي في ثلاثة أشهر منذ مايو.وقالت هيئة الإحصاء الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر الأسبق ليصل إلى 113.1 نقطة في سبتمبر، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي.وارتفع الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 1.8% في سبتمبر، بينما ارتفع إنتاج الرقائق بنسبة 12.9% على أساس شهري.وارتفع الإنتاج في صناعة الخدمات بنسبة 0.4 بالمائة. وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.2% على أساس شهري في سبتمبر، في حين زادت استثمارات المنشآت بنسبة 8.7% عن الشهر الأسبق.وانخفض المؤشر المتزامن المركب الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال بمقدار 0.1 نقطة على أساس شهري، ليصل إلى 99.3 نقطة في سبتمبر، وليسجل انخفاضه الرابع على التوالي.وارتفع المؤشر الرئيسي المركب الذي يتوقع دورة الأعمال المستقبلية بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بشهر أغسطس، ليصل إلى 99.4 نقطة في سبتمبر.