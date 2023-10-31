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السياسية

كوريا الجنوبية ترسل تعازيها للصين في وفاة لي كي كيانغ

Write: 2023-10-31 11:21:04

كوريا الجنوبية ترسل تعازيها للصين في وفاة لي كي كيانغ

Photo : YONHAP News

بعثت الحكومة الكورية الجنوبية رسالة تعزية أمس الاثنين إلى الصين في وفاة رئيس وزرائها الأسبق "لي كي كيانغ".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية إن الرسالة سُلمت إلى رئيس مجلس الدولة الصيني في برقية باسم رئيس الوزراء "هان دوك سو".
وبعد الإعلان عن وفاة رئيس الوزراء الصيني الأسبق يوم الجمعة الماضي، أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن تعازيها وتقديرها لمساهمته في تطوير العلاقات الثنائية بين سيول وبكين.
ولم تقدم الصين حتى الآن أي إشعار لكوريا الجنوبية بشأن الجنازة. ويذكر أنه لم تتم دعوة أي وفود أجنبية أو شخصيات صديقة عندما توفي الرئيس الصيني الأسبق "جيانغ زي مين" في شهر نوفمبر من العام الماضي.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الأسبق توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة في مدينة شنغهاي عن عمر يبلغ 68 عاما.
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