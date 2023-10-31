77.6% انخفاضا في الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات في الربع الثالث

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صرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات بأن أرباحها التشغيلية انخفضت بنسبة 77.6% في الربع الثالث من هذا العام نتيجة للتراجع طويل الأمد في قطاع صناعة الرقائق.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إن أرباحها التشغيلية بلغت 2.43 تريليون وون، أي حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بانخفاض 77.57% عن الفترة نفسها من العام الماضي.وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أن هذا الرقم يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بالربعين الأول والثاني من هذا العام، عندما بلغت أرباحها التشغيلية حوالي 600 مليار وون، كما كانت أرباح الربع الثالث أعلى بنسبة تزيد عن 32% من تقديرات "يونهاب إنفوماكس".وتجاوزت الأرباح التشغيلية لسام سونغ تريليون وون للمرة الأولى هذا العام بفضل انخفاض الخسائر في قطاع الذاكرة الرقمية، والأداء الأفضل من المتوقع في قطاعيْ الهواتف المحمولة والشاشات.ووصلت قيمة المبيعات في الربع الثالث إلى 67.4 تريليون وون، بانخفاض نسبته 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض صافي الربح بنسبة 37.7% إلى 5.84 تريليون وون.