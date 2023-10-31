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الاقتصادية

تمديد إغلاق مصنع هيون ديه موتور في روسيا حتى أواخر نوفمبر

Write: 2023-10-31 15:47:58

تمديد إغلاق مصنع هيون ديه موتور في روسيا حتى أواخر نوفمبر

Photo : YONHAP News

تم تمديد فترة إغلاق مصنع هيون ديه موتور في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، حتى يوم 30 نوفمبر.
وأوضح تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، أمس الاثنين، أن شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية اتخذت قرارا بتمديد فترة تعليق العمليات في ذلك المصنع، مما أجبر حوالي نصف موظفيه البالغ عددهم 534، على البقاء في إجازة.
وقد أوقفت هيون ديه إنتاج مركباتها في المصنع منذ مارس 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بسبب الصعوبات في توفير قطع الغيار.
ووسط تكهنات بأن شركة هيون ديه موتور ستبيع ذلك المصنع الموجود في ثاني أكبر مدينة في روسيا، أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي "دينيس مانتوروف" الأسبوع الماضي أن المصنع سيتم الاستحواذ عليه من قبل شركة روسية.
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