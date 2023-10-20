الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميف بشأن تصاعد الصراع في غزة

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" عن قلقه العميق بشأن التصعيد في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في قطاع غزة.وقال "غوتيريس" في بيان أصدره أمس الثلاثاء في أثناء زيارته لنيبال، إن القانون الإنساني الدولي ليس قائمة انتقائية ولا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي.وأكد على المخاوف بشأن توسيع الجيش الإسرائيلي للعمليات البرية والهجمات الجوية المكثفة، وكذلك الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل.وأدان "غوتيريس" بشدة الهجوم الذي شنته حركة حماس في شهر أكتوبر الماضي، ووصفه بأنه "هجوم غير مبرر".كما أدان قتل المدنيين في غزة، معربا عن استيائه من أن ثلثي القتلى في قطاع غزة هم من النساء والأطفال.ودعا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار على أساس إنساني، مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس قد أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين والإسرائيليين.