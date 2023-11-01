النيابة تسقط اتهامات عن مشتبه به في قضية مخدرات ملفقة وتقدم اعتذارا

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قررت النيابة العامة إسقاط تهمة تهريب المخدرات عن أحد الأشخاص بعد أن اتهمه أحد مخبري جهاز المخابرات الوطني زورا بذلك.وتوصل مكتب المدعي العام لمنطقة إنتشون إلى هذا القرار أمس الثلاثاء بشأن الشخص الذي تم توجيه الاتهام إليه بتهريب المخدرات يوم 5 يونيو الماضي.وكان مكتب المدعي العام قد وجه الاتهامات بعد تلقي القضية من شرطة جمارك إنتشون الرئيسية. وتم إطلاق سراحه من السجن بعد أن قام مكتب المدعي العام لمنطقة غرب سيول بإلقاء القبض على مخبر وكالة جهاز المخابرات، يوم 12 أغسطس لاتهامه شخصا زورا بتهريب المخدرات، وطلب من المحكمة إلغاء احتجاز المتهم الذي تم إطلاق سراحه، وإسقاط تهم تهريب مخدرات للمرة الأولى على الإطلاق.وفي قرار إسقاط التهم، قدمت النيابة العامة اعتذاراتها الصادقة لعدم الوفاء بواجباتها في ضمان الحقوق الأساسية لذلك المتهم البريء، وتعهدت بالدعم النشط لتعويضه، ومنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى.