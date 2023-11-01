وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن جيشه يحقق إنجازات كبيرة في غزة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت" أمس الثلاثاء، إن قواته تحقق "إنجازات مهمة" في عمليتها البرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وفي حديثه أمام جنود القوات الجوية في قاعدة "بالماخيم"، قال غالانت إن إسرائيل تنشر قوة كبيرة في عمق القطاع الفلسطيني لتحقيق نجاح كبير، لكنه أشار إلى أن القوات الإسرائيلية دفعت ثمنا باهظا في هذه العملية. وأضاف الوزير أن الجيش عازم على الاستمرار والفوز.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن جنديين قتلا وأصيب آخران بجروح خطيرة في قتال عنيف في غزة أمس الثلاثاء، بينما قتل العديد من المقاتلين الفلسطينيين.ووفقا لوكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى، أصابت غارة جوية إسرائيلية أمس مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، وادعى الجيش الإسرائيلي أن الهجوم نجح في القضاء على قائد حماس الذي كان محوريا في هجوم 7 أكتوبر.وقدّر ممثل وزارة الداخلية في غزة عدد القتلى والجرحى بين المدنيين في تلك الغارة الجوية بحوالي 400 شخص.