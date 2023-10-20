كوريا تسجل أول فائض تجاري منذ 13 شهرا

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حققت كوريا الجنوبية 1.64 مليار دولار فائضا تجاريا في شهر أكتوبر الماضي، مسجلة بذلك أول فائض تجاري منذ 13 شهرا.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الأربعاء، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أكتوبر 55 مليارا و90 مليون دولار، بزيادة نسبتها5.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الواردات 53 مليارا و460 مليون دولار، بانخفاض نسبته 9.7%.وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية على أساس عدد أيام العمل في أكتوبر بلغ مليارين و620 مليون دولار، محطما الرقم القياسي لهذا العام، والذي تم تسجيله في الشهر الأسبق.وزادت صادرات السيارات والآلات والأدوات الكهربائية المنزلية والسفن وشاشات العرض والمنتجات النفطية، فيما تراجعت صادرات أشباه الموصلات.وبحسب الدول، زادت صادرات كوريا للولايات المتحدة والصين، حيث بلغت قيمة الصادرات للولايات المتحدة 10.1 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس أشهر أكتوبر، بينما بلغت قيمة الصادرات للصين 11 مليار دولار، مسجلة بذلك أكثر من 10 مليارات دولار للشهر الثالث على التوالي.