كوريا الشمالية تغلق سفارتها في إسبانيا بعد إغلاق سفاراتها في أفريقيا

Photo : YONHAP News

أغلقت كوريا الشمالية سفارتها في إسبانيا بعد أن قامت بإغلاق بعثاتها الدبلوماسية في إفريقيا مؤخرا.وبحسب وثيقة دبلوماسية نشرها الحزب الشيوعي الإسباني على موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أعلن "سو يون صوك" القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية المؤقت لدى إسبانيا، عن سحب البعثة الدبلوماسية الكورية الشمالية يوم الخميس الماضي.وأضاف أن سفارة كوريا الشمالية في إيطاليا ستكون مسؤولة عن الشؤون المتعلقة بإسبانيا بعد هذا السحب، ولكن لم يتم ذكر سبب للإغلاق.وكانت كوريا الشمالية قد أقامت علاقات دبلوماسية مع إسبانيا في عام 2001، وافتتحت سفارة في مدريد في عام 2013، وتولى "كيم هيوك تشول" منصب أول سفير كوري شمالي هناك في العام التالي. وفي عام 2017، صنفت إسبانيا "كيم" بأنه "شخص غير مرغوب فيه" وأمرته بمغادرتها احتجاجا على تجارب كوريا الشمالية النووية والصاروخية.وتعليقا على إغلاق السفارات، قال مسؤول في وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، المسؤولة عن شؤون العلاقات بين الكوريتين، إنه يبدو أن النظام الكوري الشمالي لم يعد قادرا على الاحتفاظ بسفاراته في الخارج بسبب انخفاض قدراته على كسب العملات الأجنبية نتيجة للعقوبات الدولية المشددة.