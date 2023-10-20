سيول تؤيد الغرض من القرار العربي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

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وسط الانتقادات المثارة بشأن امتناع كوريا عن التصويت الذي تم إجراؤه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل طارئ على قرار عربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أوضحت وزارة الخارجية الكورية أن الحكومة تؤيد الغرض من ذلك القرار رغم امتناعها عن التصويت.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الأربعاء إن الأردن طرحت للتصويت مشروع قرار يدعو إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية لفلسطين ووقف إطلاق النار، وذلك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الحكومة الكورية امتنعت عن هذا التصويت لأن القرار لم يشمل إدانة هجوم حركة حماس والدعوة إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين.وأعرب المتحدث عن قلق كوريا العميق من الاشتباكات المسلحة بين إسرائيل وحماس، ومقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء، موضحا أن الحكومة الكورية مستعدة للمشاركة في تقديم المساعدات الإنسانية.وقد عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل طارئ يوم الخميس الماضي للتصويت على قرار عربي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتم تبني ذلك القرار.