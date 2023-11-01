سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة ينفي استخدام حماس لأسلحة كورية شمالية

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دحض سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة تقريرا إعلاميا ادعى أن حركة حماس الفلسطينية تستخدم أسلحة كورية شمالية في حربها ضد إسرائيل.وقال السفير "كيم سونغ" في كلمة ألقاها أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عُقدت أمس الثلاثاء، إن وسائل الإعلام التابعة للحكومة الأمريكية تنشر شائعات كاذبة لا أساس لها عن كوريا الشمالية.ووصف كيم ذلك التقرير بأنه يؤكد بوضوح نية الولايات المتحدة الخبيثة لتحويل أخطائها إلى الآخرين.ويبدو أن السفير الكوري الشمالي كان يشير بذلك إلى تقرير بثه راديو صوت أمريكا ونقل عن السفير الإسرائيلي لدى كوريا الجنوبية "أكيفا تور" قوله إن حركة حماس تستخدم أسلحة مصنعة في كوريا الشمالية.وفي الوقت نفسه، أعرب المبعوث الكوري الشمالي عن دعم بيونغ يانغ "الثابت" للفلسطينيين، بينما انتقد الولايات المتحدة لدعمها لإسرائيل.