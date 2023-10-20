530 مليون دولار قيمة صادرات كوريا من المشروبات في أول 9 أشهر من هذا العام

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أمس الثلاثاء، بلغت قيمة صادرات كوريا من المشروبات في أول 9 أشهر من هذا العام 529 مليون دولار، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا سجلت صادرات كوريا من المشروبات أعلى مستوياتها، على أساس أول 9 أشهر من العام.وكانت صادرات كوريا من المشروبات في العام الماضي قد سجلت أعلى مستوياتها على أساس سنوي بـ630 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتم تسجيل رقم قياسي هذا العام أيضا.وبحسب الدول، زادت صادرات المشروبات الكورية إلى الصين بنسبة 31.5%، فيما زادت بنسبة 13.2% للولايات المتحدة، و9% لفيتنام.أما قيمة واردات كوريا من المشروبات في الـ9 أشهر الأولى من هذا العام فبلغت 108 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 5.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي,