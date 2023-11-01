البنتاغون تؤكد استمرارها في مراقبة خطة كوريا الشمالية لإطلاق أقمار اصطناعية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، أمس الثلاثاء، إنها ستواصل مراقبة كوريا الشمالية بحثا عن مؤشرات على محاولة ثالثة لإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري.وردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول عدم وجود مثل هذه المحاولة الشهر الماضي، رفض المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" التطرق إلى معلومات المخابرات الأمريكية في هذا الشأن.ومع ذلك، كرر التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع تجاه كوريا الجنوبية، وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا بين البلدين الحليفين، وكذلك مع اليابان، وأن واشنطن سوف تستمر في المشاورات مع حلفائها لضمان أن وجود قواتها في المنطقة يمكن أن يمنع بشكل كافٍ أي مشاكل.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقوم بمحاولة ثالثة لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري خلال شهر أكتوبر، بعد فشل عمليتيْ إطلاق سابقتين، لكنها لم تقم بذلك طوال أكتوبر.وفي الوقت نفسه، قال رايدر إن الولايات المتحدة ستجري اختبار إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات غير مسلح من طراز "مينيت مان III"، من قاعدة "فاندنبرغ" للقوات الفضائية في كاليفورنيا، اليوم الأربعاء.