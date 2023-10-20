سيول وطوكيو تبحثان سبل تحقيق الاستقرار في توريد المواد الخام الرئيسية

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بحثت السلطات الأمنية الكورية واليابانية القضايا المتعلقة بالأمن الاقتصادي، بما في ذلك سبل تحقيق الاستقرار في سلاسل توريد المواد الخام الرئيسية.وقال مكتب الرئيس الكوري إن الدورة الثالثة من اجتماعات حوار الأمن الاقتصادي الكوري الياباني، الذي كان قد تم إطلاقه في شهر مارس الماضي، عقدت اليوم الأربعاء عبر الفيديو.ومثل الجانب الكوري في هذه الدورة "وانغ يون جونغ" مساعد الرئيس لشؤون الأمن الاقتصادي، فيما ترأس الجانب الياباني "ياسو داكامورا" مستشار مجلس الوزراء في مكتب الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الوزراء.وتم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بالاستقرار في سلاسل توريد المواد الخام الرئيسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الرئيسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا الرئيسية والحديثة، وحماية التكنولوجيا.وقال مكتب الرئيس إن الجانبين الكوري والياباني اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي في مواجهة الأزمة في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين والنزاعات الدولية الأخرى.