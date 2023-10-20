رئيس الفيفا يؤكد استضافة السعودية لكأس العالم 2034

Photo : YONHAP News

أكد "جياني إنفانتينو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.وكان الفيفا قد دعا دول آسيا وأوقيانوسيا لتقديم عروضها لاستضافة كأس العالم 2034 حتى نهاية أكتوبر.وردا على هذه الدعوة، تقدمت السعودية بعرض يوم الرابع من أكتوبر، بينما قالت أستراليا إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية كمرشحة وحيدة.وقال "إنفانتينو" في منشور عبر حسابه الرسمي على إنستغرام إن مجلس الاتحاد الدولي وافق على طلب السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق أن المغرب والبرتغال وإسبانيا سوف تستضيف بشكل مشترك بطولة عام 2030، بينما ستقام أول 3 مباريات منها في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية البطولة.ومن المتوقع إقامة بطولة كأس العالم لعام 2034 في شهري نوفمبر وديسمبر بسبب الصيف الحار في السعودية، مثلما حدث في بطولة عام 2022 التي أقيمت في قطر.