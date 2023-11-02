الزعيم الكوري الشمالي يأمر بإيجاد سبل لدعم الفلسطينيين

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها عثرت على دلائل تشير إلى أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أصدر تعليمات لمختلف الوكالات الحكومية لإيجاد سبل لدعم الفلسطينيين بصورة شاملة في الحرب الجارية حاليا بين إسرائيل وحركة حماس.وقال "يو سانغ بوم" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم، وهو عضو بارز في لجنة المخابرات البرلمانية، إن الوكالة كشفت عن ذلك التقييم خلال جلسة التفتيش البرلماني المغلقة التي عُقدت أمس الأربعاء.وقالت الوكالة إنها تعتقد أن كوريا الشمالية قد تتحرك لبيع أسلحة إلى الجماعات المسلحة ودول العالم الثالث، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لديها تاريخ في تصدير الأسلحة المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ المتعددة إلى حركة حماس وحزب الله.كما قدرت الوكالة أن النظام الكوري الشمالي زاد من وتيرة عمليات التهريب والنهب من شعبه، من أجل تمويل تطوير الأسلحة النووية وتطوير الصواريخ وتزويد روسيا بالإمدادات العسكرية.وأضافت الوكالة أن بيونغ يانغ قامت بتهريب حوالي 1800 كيلوغرام من سبائك الذهب هذا العام، أي 3 أضعاف الكمية المقدرة في العام الماضي، وهو ما يساوي حوالي 110 ملايين دولار.وقدرت الوكالة أيضا أن الصين وكوريا الشمالية كانتا وراء 80% من محاولات القرصنة التي استهدفت كوريا الجنوبية.