حزب قوة الشعب الحاكم يطلق لجنة خاصة بشأن دمج مدينة كيم بو مع سيول

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يستعد حزب قوة الشعب الحاكم لإطلاق لجنة خاصة لمناقشة قضية دمج مدينة "كيم بو" في مقاطعة "كيونغ كي" لتكون ضمن منطقة العاصمة سيول.ومن المقرر أن يصوت الحزب على تشكيل اللجنة خلال اجتماع مجلسه الأعلى اليوم الخميس.وستناقش اللجنة الخاصة، التي سيرأسها النائب "سونغ صوك جون" وتضم 5 أعضاء، الجهود الرامية إلى وضع قانون خاص بشأن دمج "كيم بو" في سيول والإجراءات القانونية ذات الصلة.وتخطط أيضا لجمع الرأي العام حول عملية الدمج، مع توفير مكان للاستماع إلى آراء الأكاديميين والخبراء بشأن هذه القضية.ويراقب حزب قوة الشعب أيضا عن كثب الرأي العام بشأن تشكيل ما يسمى بـ"ميغا سيول"، التي ستضم مدنا أخرى في مقاطعة "كيونغ كي" بالقرب من العاصمة، حيث يسعى الحزب إلى تأمين الدعم الشعبي قبل الانتخابات العامة في العام القادم.