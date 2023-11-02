اليابان تبدأ الجولة الثالثة من تصريف مياه فوكوشيما اليوم الخميس

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من المقرر أن تبدأ اليابان اليوم الخميس الجولة الثالثة من تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية المعطلة.وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، "تيبكو"، المشغلة لمحطة "فوكوشيما"، إنها تخطط لبدء التصريف من الساعة 10:30 صباحا ما لم تظهر أي متغيرات، بما في ذلك الحالة الجوية.وعلى مدار حوالي 17 يوما، تخطط شركة "تيبكو" لتصريف ما يصل إلى 7800 طن من المياه المخزنة بالمحطة، وهي نفس الكمية التي تم إطلاقها في الجولة الأولى التي تمت في الفترة من 24 أغسطس إلى 11 سبتمبر، وأيضا الجولة الثانية التي أجريت في الفترة من 5 إلى 23 أكتوبر.وسوف يتم تصريف حوالي 460 طنا من المياه يوميا عبر نفق بحري يمتد لمسافة كيلومتر واحد في المحيط، بعد خضوعها للمعالجة بنظام معالجة السوائل المتقدم لإزالة العناصر المشعة.وقبل التصريف، قامت شركة "تيبكو" يوم الثلاثاء بقياس كمية عنصر التريتيوم، الذي لا يمكن إزالته من المياه حتى من خلال نظام المعالجة المتقدم، ووجدت أن المستوى أقل من 1500 بيكريل لكل لتر.وتخطط الحكومة اليابانية وشركة "تيبكو" لتصريف 31 ألفا و200 طن من المياه الملوثة بحلول شهر مارس القادم، مع وجود ما يقرب من 1.33 مليون طن من المياه المخزنة في المحطة اعتبارا من يوم الخميس الماضي.