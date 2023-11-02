لجنة الدفاع البرلمانية تمرر تشريعا يوجب إجراء اختبار المخدرات قبل التجنيد

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أقرت لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الكوري أمس الأربعاء تعديلات على قانون الخدمة العسكرية تلزم الرجال بالخضوع لاختبار المخدرات قبل التجنيد.وبموجب التعديلات، سيتم اختبار الرجال للكشف عن تعاطي المخدرات عند خضوعهم للفحوصات البدنية والتفتيش لتحديد أهليتهم للخدمة في الجيش. وسيتم إجراء تلك الاختبارات أيضا في أثناء الاختبارات البدنية للمجندين.وخلال جلسة الأربعاء الكاملة أيضا، تم تمرير مراجعات لقانون حول وضع وواجب أفراد الخدمة العسكرية للسماح لوزير الدفاع بإصدار أمر للجنود الملتحقين بالخدمة الفعلية بإجراء اختبارات المخدرات.كما أقرت اللجنة تعديلات على قانون الرعاية العسكرية ليتم توفير دعم سكني للمدنيين الملحقين بالجيش العاملين في المناطق النائية.ومن المقرر تقديم مشروعات القوانين المعدلة إلى الجلسة العامة بعد مناقشتها في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية.