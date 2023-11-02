سيول تؤكد تعزيز الجهود لمنع بيونغ يانغ من انتهاك قرارات مجلس الأمن

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قال سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" إن سيول وواشنطن ستعززان الجهود الدبلوماسية لمنع كوريا الشمالية من انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الدول التي تشترك في وجهات نظر مماثلة.وأدلى "تشو" بهذا التصريح أمس الأربعاء خلال اجتماع في واشنطن مع مراسلين كوريين جنوبيين في الولايات المتحدة، حيث ناقش الموضوعات المحتملة في المحادثات بين مسؤولي البلدين الحليفين بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى سيول المقررة الأسبوع القادم.وقال "تشو" إن الجانبين سيعززان هذه الجهود، وسط الدلائل على تورط كوريا الشمالية وروسيا في تجارة عسكرية غير قانونية والإشارات على وجود اتصالات بين النظام الكوري الشمالي وحركة حماس.ويبذل المسؤولون في سيول وواشنطن جهودا لتحديد ما حصلت عليه بيونغ يانغ مقابل تزويد موسكو بكميات كبيرة من الذخيرة.