التضخم يسجل أعلى مستوياته منذ 7 أشهر

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بلغ معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر أكتوبر أعلى مستوياته منذ 7 أشهر نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، في حين شهدت أسعار المنتجات البترولية انخفاضا أقل بكثير.ووفقا لهيئة الإحصاء الكورية اليوم الخميس، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في البلاد 113.37 نقطة في أكتوبر، مرتفعا بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.2%.وكان هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يظل فيه المعدل في نطاق 3%. وبعد أن بلغ 5.2% في يناير، تراجع المعدل لينخفض إلى 2.3% في يوليو، لكنه قفز مرة أخرى فوق 3% في أغسطس إلى 3.4%.وقالت هيئة الإحصاءات إن أسعار المنتجات البترولية تراجعت بنسبة 1.3% في الشهر الماضي على أساس سنوي لتسجل انخفاضا للشهر التاسع على التوالي، لكن مدى الانخفاض تقلص بدرجة كبيرة مقارنة بسبتمبر عندما انخفضت الأسعار بنسبة 4.9%.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 7.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وشهدت المنتجات الزراعية بوجه خاص ارتفاع الأسعار بنسبة 13.5%.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 3.6% على أساس سنوي في أكتوبر.