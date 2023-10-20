رئيس الوزراء الكوري يقوم بزيارة رسمية إلى الكاميرون

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قام رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" بزيارة رسمية إلى الكاميرون ضمن جولة يقوم بها حاليا في أفريقيا وأوربا لدعم مساعي كوريا لاستضافة إكسبو في مدينة بوسان في عام 2030.والتقى رئيس الوزراء "هان" مع الرئيس الكاميروني "بول بيا" أمس حيث نقل إليه رغبة الحكومة الكورية في بناء علاقات وثيقة مع الكاميرون والدول الأفريقية، وطلب منه تقديم الدعم لمساعي بوسان لاستضافة الإكسبو، ودعم القمة الكورية الأفريقية لعام 2024.كما أعرب عن استعدادات كوريا للتعاون الثنائي، موضحا أنها أفضل شريك في تنفيذ "رؤية 2035" للكاميرون، التي تهدف إلى جعلها دولة صناعية ناشئة في أفريقيا.وبالإضافة إلى ذلك، طلب من الكاميرون دعم الموقف الدولي للرد على الاستفزازات الكورية الشمالية النووية والصاروخية، ودعم سياسات كوريا الجنوبية تجاه بيونغ يانغ.ومن جانبه، أعرب رئيس الكاميرون "بيا" عن تقديره للإنجازات التي حققها التعاون بين البلدين حتى الآن، كما أعرب عن أمله في زيادة تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الموارد المعدنية والزراعة والصحة والحكومة الإلكترونية وغيرها.ومن ناحية أخرى، عقد رئيس الوزراء الكوري اجتماعا مع نظيره الكاميروني "جوزيف نغوت" حيث ناقشا سبل توسيع التعاون في كل المجالات بين البلدين، والتعاون على الساحة الدولية، والأوضاع الإقليمية.وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري إن هذه الزيارة إلى الكاميرون كانت أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء كوري، وأنها وفرت زخما لتعزيز التعاون في مجالات الحكومة الإلكترونية والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، إلى جانب التعاون على المسرح الدولي بين البلدين.