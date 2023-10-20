الحزب الحاكم يطلق لجنة خاصة لإدراج مدينة كيم بو في منطقة العاصمة

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وضع حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية خطة اليوم الخميس لإدراج مدينة كيم بو ضمن منطقة العاصمة سيول، وذلك من أجل تخفيف الصعوبات المرورية هناك.وتشمل تلك الخطة تشكيل لجنة خاصة تابعة لرئاسة الحزب.ومن المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة النائب البرلماني لخمس فترات "جو كيونغ تيه"، وأن تناقش مفهوم "سيول الكبرى"، وما إذا كان سيتم في هذا السياق إدراج المدن القريبة في ضواحي العاصمة، بما في ذلك كيم بو، لتكون ضمن منطقة العاصمة.ويقول الحزب الحاكم إن هذه الخطة ستساعد منطقة العاصمة على الحصول على محرك نمو جديد، كما ستساعد المدن الأخرى على تطوير البنية التحتية لديها.وينوي الحزب طرح مشروع قانون في هذا الصدد، ودعا الحزبَ الديمقراطي المعارض الرئيسي لتوضيح موقفه من تلك الخطط.وكان الحزب المعارض قد انتقد بالفعل هذه الخطة ووصفها بأنها تستهدف جمع المزيد من أصوات الناخبين في الانتخابات العامة القادمة. وقدم الحزب الديمقراطي خطة بديلة تشمل اقتراحا بتمديد الخط رقم 5 من مترو الأنفاق في سيول حتى مدينة كيم بو، من أجل تخفيف الصعوبات المرورية هناك.وقال إنه إذا تبنت الحكومة هذا الاقتراح فسوف يتعاون بشكل فعال لتنفيذه، بما في ذلك تخصيص الميزانية ذات الصلة في العام القادم.