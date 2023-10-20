رصد استعدادات نهائية لإطلاق قمر اصنطاعي في كوريا الشمالية

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كشفت هيئة المخابرات في كوريا الجنوبية عن أن كوريا الشمالية تكثف حاليا جهودها للانتهاء من الاستعدادات ذات الصلة بالإطلاق الثالث لقمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وأشارت الهيئة إلى أن كوريا الشمالية أجلت خطة الإطلاق في شهر أكتوبر الماضي، ولكن تم مؤخرا رصد تحركات تشمل فحوصات على محرك صاروخي ومنصة الإطلاق.وتوقعت هيئة المخابرات أن تكون نسبة نجاح الإطلاق هذه المرة مرتفعة، نظرا لتلقي كوريا الشمالية استشارات فنية من روسيا، وذلك مقابل إرسال بيونغ يانغ شحنات من الأسلحة إلى موسكو، أكثر من 10 مرات.وقال "يو سانغ بوم" عضو اللجنة البرلمانية للمخابرات إن هيئة المخابرات الوطنية تعتقد أن عدد القذائف الكورية الشمالية التي تم إرسالها إلى روسيا سرا قد تجاوز مليون قذيفة حتى الآن، وهو ما يعادل كمية يمكن استخدامها على مدار شهرين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.