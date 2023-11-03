تأكيد إجلاء خمسة مواطنين كوريين من غزة إلى مصر

Photo : YONHAP News

تمكن خمسة مواطنين كوريين جنوبيين، كانوا يعيشون في قطاع غزة، من العبور بأمان من معبر رفح الحدودي إلى مصر.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن جميع المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين كانوا يقيمون في غزة دخلوا مصر عبر معبر رفح في حوالي الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.يُذكر أن هؤلاء الخمسة هم امرأة في الأربعينيات من العمر، وزوجها من أصل فلسطيني وأطفالهما الثلاثة، ويقيم أفراد العائلة، الذين يحملون جميعا الجنسية الكورية الجنوبية، في غزة منذ مدة طويلة.وقالت الوزارة إنها أرسلت مسؤولا من السفارة الكورية في مصر لتقديم مساعدات قنصلية، بما في ذلك التحقق من حالتهم الصحية والمساعدة في التنسيق لإقامتهم، مشيرة إلى أن الحكومة ظلت تتواصل مع المواطنين الكوريين في غزة منذ بدء الصراع المسلح بين إسرائيل وحماس لضمان سلامتهم، كما بذلت جهودا دبلوماسية مختلفة لمساعدتهم على المرور من معبر رفح في أقرب وقت.ويؤكد المعبر تقريرا سابقا لقناة الجزيرة وصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن المواطنين الكوريين قد تم إدراجهم ضمن قائمة تضم حوالي 590 من الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين سيتم إجلاؤهم إلى مصر.