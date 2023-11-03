رجال الإطفاء يخمدون 50% من حرائق الغابات في يانغ غو

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استأنف رجال الإطفاء جهودهم لإخماد حرائق الغابات في بلدة "يانغ غو" في الشمال الشرقي من مقاطعة "كانغ وان"، والتي كانت قد اندلعت بعد ظهر أمس الخميس.وقالت سلطات الإطفاء المحلية إنه حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، تم إخماد 50% من الحرائق التي اندلعت في الساعة 4:32 مساء في اليوم السابق.وتقدر مساحة المنطقة المتضررة بحوالي هكتار واحد.ونشرت السلطات 6 طائرات هليكوبتر في الساعة 6:50 صباح اليوم الجمعة بعد وقت قصير من شروق الشمس لإخماد الحريق بالكامل، بعد أن أوقفتها عن الطيران في الليلة السابقة، حيث واصلت الجهود بفريق خاص في المقدمة لكنه واجه صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الوعرة.وتخطط السلطات للتحقيق في أسباب الحريق وحجم الضرر الناتج عنه بمجرد إخماده.