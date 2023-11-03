إجلاء 15 كوريا من إسرائيل على متن طائرة يابانية

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غادر 15 كوريا جنوبيا وواحدا من أفراد عائلاتهم إسرائيل على متن طائرة عسكرية يابانية أمس الخميس.وقالت وزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة إن طائرة النقل عسكرية يابانية أقلت 16 شخصا، وقد غادرت تل أبيب في الساعة 4:47 من مساء الخميس متجهة إلى اليابان، ليصبح عدد الكوريين الجنوبيين المتبقين في إسرائيل إلى حوالي 420 شخصا.وتخطط سفارة كوريا الجنوبية في اليابان لتقديم المساعدات القنصلية اللازمة لهؤلاء الأشخاص لدخول كوريا الجنوبية.وتعد هذه هي الرحلة اليابانية الثانية التي تدعم إجلاء كوريين جنوبيين من تلك المنطقة التي تشهد حربا، بعد وصول 18 مواطنا وفردا واحدا من أفراد عائلاتهم إلى طوكيو يوم 21 أكتوبر، حيث غادروا إسرائيل مع 60 مواطنا يابانيا و4 أفراد من عائلاتهم.واعتبرت المساعدة المقدمة من طوكيو بمثابة خطوة متبادلة، مقابل إعادة كوريا الجنوبية مجموعة من 51 مواطنا يابانيا من إسرائيل إلى وطنهم.