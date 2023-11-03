الرئيس يون يؤكد أهمية العدالة في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي

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قال الرئيس الكوري "يون صوك يول" إن الفوائد التي خلقتها التكنولوجيا الرقمية يجب أن يتمتع بها المجتمع بأكمله على قدم المساواة.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في أول قمة عالمية لسلامة الذكاء الاصطناعي والتي عقدت في "بلتشلي بارك" في وسط إنغلترا أمس الخميس، حيث ألقى كلمته عبر الفيديو من سيول، وناقش فيها تدابير التعاون العالمية من أجل الاستخدام الآمن والحوكمة للذكاء الاصطناعي.وقال "يون" إن الفجوة الرقمية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية، في حين أن النشر المتزايد للأخبار الكاذبة يمكن أن يقوض الحرية ويهدد الأنظمة الديمقراطية، وفي مقدمتها الانتخابات.وشدد الرئيس على أن التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، يجب أن تسهم في توسيع حرية الإنسان ورفاهيته، ولا تشكل تهديدا لسلامة الفرد أو المجتمع.كما تحدث الرئيس أيضا عن "ميثاق الحقوق الرقمية" الذي أصدرته حكومته في سبتمبر، والذي يقدم مبادئ توجيهية لضمان أن يعمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الأخرى على توسيع الحرية الإنسانية.وقال المكتب الرئاسي إن الحكومة ستجمع آراء كل الدول المشاركة في القمة وستدفع المناقشات قدما، من أجل التحضير للقمة الافتراضية المصغرة التي سوف تستضيفها كوريا الجنوبية وبريطانيا بعد 6 أشهر.