وزير الدفاع الأمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع القادم

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يعتزم وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" زيارة كوريا الجنوبية الأسبوع القادم، حيث يجري محادثات ثنائية سنوية مع وزير الدفاع الكوري ويشارك في أحداث أخرى.وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، سيبدأ "أوستن" جولة خلال الأسبوع القادم تشمل 3 دول، هي: الهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا، وتأتي في نفس الوقت تقريبا الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" سيول يومي الأربعاء والخميس القادمين.وخلال رحلته إلى كوريا الجنوبية، سيحضر وزير الدفاع الأمريكي الاجتماع التشاوري الأمني بين البلدين، واجتماعا لوزراء دفاع الدول الأعضاء في قيادة قوات الأمم المتحدة، كما سيجتمع أيضا مع نظيره الكوري الجنوبي "شين وان شيك" وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين.وأضافت البنتاغون أن الوزير "أوستن" سيؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة الصارم بالردع تجاه كوريا الجنوبية، وذلك في أثناء لقائه بالقادة العسكريين الأمريكيين وأفراد الخدمة العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، والذين سيحتفل معهم بيوم قدامى المحاربين.