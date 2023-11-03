الرئيس يون يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي الأسبوع القادم

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "إيم سو سوك" في موجز صحفي أمس الخميس إن الرئيس "يون صوك يول" سيلتقى بوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" الذي سيقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يومي الثامن والتاسع من نوفمبر.وسبق وأن أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن "بلينكن" سيجري لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الكوريين خلال زيارته لكوريا الجنوبية، بمن فيهم الرئيس "يون صوك يول"، ووزير الخارجية "بارك جين"، ومدير مكتب الأمن القومي "تشو تيه يونغ".وفيما يخص المحادثات بين وزيري الخارجية الكوري والأمريكي، قال المتحدث "لي" إنه من المتوقع أن يتم خلالها بحث قضايا كوريا الشمالية والقضايا الأخرى المتعلقة بالأمن الاقتصادي، والتكنولوجيا المتطورة، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يبحث الوزيران سبل تعزيز التحالف بين البلدين ليكون تحالفا دوليا استراتيجيا شاملا.