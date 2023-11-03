وكالة الطاقة الذرية تؤكد سلامة المياه المنصرفة من محطة فوكوشيما

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كثافة التريتيوم في المياه الملوثة التي تم تصريفها في البحر مؤخرا من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية، كانت أقل بكثير من المعيار المحدد.وقالت الوكالة في بيان صحفي أمس الخميس إن خبراءها الذين يرصدون سلامة المياه الملوثة أكدوا أن كثافة التريتيوم في المياه التي بدأ تصريفها مؤخرا ضمن الجولة الثالثة من خطة تصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما، كانت أقل بكثير من المعيار الياباني، وهو 1500 بيكريل للتر الواحد.وأضافت أن عملية التصريف تتم كما هو مخطط لها ودون مشاكل فنية.وطبقا لتقرير قدمته شركة طوكيو للكهرباء للوكالة الدولية حول تصريف المياه الملوثة، بلغت كثافة التريتيوم في تلك المياه 188 بيكريل للتر الواحد على أساس الساعة السابعة و50 دقيقة من مساء أمس الخميس حسب التوقيت الياباني.وقد بدأت اليابان في شهر أغسطس الماضي في تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر بعد معالجتها باستخدام جهاز خاص بتنقية النويدات المشعة باستثناء التريتيوم.