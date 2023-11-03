بيونغ يانغ تدين اختبار واشنطن للصاروخ مينيتمان 3 الباليستي العابر للقارات

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أدانت كوريا الشمالية اختبار الولايات المتحدة للصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات، مؤكدة أنها ستواصل القيام بالأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاستراتيجي.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في مقال نشرته اليوم الجمعة إن الجيش الكوري الشمالي مستعد تماما للوفاء بأمانة بواجبه الدستوري المتمثل في الدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وحقوق ومصالح الشعب من خلال الرد الفوري والساحق والحاسم على الاستفزازات العسكرية ضد الوطن.وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أنه اختبر بنجاح الصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات، حيث أطلق الصاروخ بدون رأس حربية يوم الثلاثاء من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا.وقد شهد وفد كوري جنوبي مكون من مسؤولين من وزارة الدفاع ذلك الإطلاق التجريبي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وفد كوري جنوبي بمراقبة اختبار أمريكي لصاروخ باليستي عابر للقارات منذ سبع سنوات.