ارتفاع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس الجلد العقدي إلى 75 مرزعة

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ارتفع عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس الجلد العقدي في كوريا إلى 75 مزرعة.وأعلنت سلطات الحجر الصحي الكورية عن تأكيد إصابة مزرعة إضافية بالفيروس في منطقة "صو سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، ليصبح إجمالي عدد المزارع المصابة بالفيروس 75 مزرعة على مستوى البلاد حتى صباح اليوم الجمعة، وذلك منذ الإبلاغ عن أول إصابة يوم العشرين من شهر أكتوبر الماضي.وقالت السلطات الصحية إنها تجري حاليا اختبارات دقيقة على سبع مزارع أخرى مشتبه في إصابتها بالفيروس.ومن جهة ثانية، تسرّع الحكومة عمليات تطعيم الماشية باللقاحات المضادة لفيروس الجلد العقدي، بناء على خطة لاستكمالها حتى يوم العاشر من نوفمبر.وبلغ معدل التطعيم 68.8% حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الخميس.وتتوقع الحكومة انحسار انتشار الفيروس في أواخر هذا الشهر، نظرا لأن الأجسام المضادة للفيروس يتم تشكيلها في غضون حوالي 3 أسابيع من تطعيم الماشية باللقاحات.