سيول تعترف بأفراد أسر المعتقلين في كوريا الشمالية كضحايا اختطاف

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية توصيف أفراد أسر المعتقلين الكوريين الجنوبيين في كوريا الشمالية بأنهم "ضحايا اختطاف".وقالت وزارة التوحيد الوطني أمس الخميس إنه تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع للجنة المداولات لتعويض ضحايا الاختطاف ودعمهم بناء على القانون الخاص بتعويض ودعم ضحايا عمليات الاختطاف التي نفذتها كوريا الشمالية.ويبلغ عدد الكوريين الجنوبيين المعتقلين في كوريا الشمالية 6 أشخاص، من بينهم القساوسة "كيم جونغ أوك" و"كيم كوك كي" و"تشيه تشون كيل".وبموجب هذا القرار، ستدفع الحكومة لأسر 4 أشخاص منهم تعويضات تتراوح بين 15 مليونا و20 مليون وون لكل أسرة حسب فترة اختطافهم.ومازال مصير المعتقلين في كوريا الشمالية مجهولا، لأنها لم تقدم أي معلومات تتعلق بسلامتهم.وقالت الوزارة إن الحكومة ستتعاون مع المنظمات المدنية والمجتمع الدولي لإيجاد حل جوهري لقضية الكوريين الجنوبيين المعتقلين والمختطفين وأسرى الحرب في كوريا الشمالية.