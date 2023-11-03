سيول تعبّر عن قلقها لموسكو بشأن تجارة الأسلحة مع كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية في سيول إنها نقلت موقف كوريا الجنوبية وقلقها إلى الحكومة الروسية بشأن ما توصل إليه تحليل لوكالة المخابرات الوطنية بأن كوريا الشمالية قدمت كميات ضخمة من قذائف المدفعية إلى روسيا مقابل حصولها على استشارات فنية بشأن إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الخميس، إن الوزارة نقلت من خلال القنوات الدبلوماسية قلق الحكومة الكورية الجنوبية إلى روسيا بشأن تجارة الأسلحة بينها وبين كوريا الشمالية.ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "إيم سو سوك" خلال موجز صحفي أمس الخميس على أن الحكومة تراقب عن كثب وبشكل مستمر وبالتعاون الوثيق مع الدول الحليفة، خاصة الولايات المتحدة، التطورات التي تحدث في التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، واستعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وشدد "إيم" على أن تجارة الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن سيول تدرس إمكانية فرض عقوبات أحادية إضافية على كوريا الشمالية.