أكثر من 60% من الأطباء الكوريين يعملون في منطقة العاصمة

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اتضح من خلال دراسة استقصائية أن نسبة الأطباء العاملين في منطقة العاصمة الكورية سيول والمناطق المحيطة بها، آخذة في الازدياد.ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث سياسات الرعاية الصحية اعتبارا من عام 2020، وأصدر نتائجه أمس الأحد، قال 38.1% من بين ستة آلاف و340 طبيبا، إنهم يعملون في العاصمة سيول. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 11.7 نقطة مئوية مقارنة بالأرقام المسجلة في عام 2016، حيث بلغت النسبة حينذاك 26.4%.كما ارتفعت نسبة الأطباء العاملين في مقاطعة "كيونغ كي" من 18.4% إلى 21.1% خلال هذه الفترة، في حين ارتفع الرقم المقارن في إنتشون من 4.7% إلى 5%.وارتفعت النسبة المجمعة لسيول ومقاطعة كيونغ كي وإنتشون من 49.4% في عام 2016 إلى 64.2% في عام 2020.وفي المقابل، شهدت بوسان أكبر تدفق للأطباء إلى الخارج، مع انخفاض الرقم المقابل لتلك المدينة الساحلية الجنوبية، من 7.9%، وهي ثالث أكبر نسبة بعد سيول ومقاطعة كيونغ كي، إلى 4.6% خلال هذه الفترة.