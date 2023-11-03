هيئة الرقابة المالية الكورية تحظر البيع على المكشوف في البورصة

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قررت الحكومة الكورية حظر البيع على المكشوف في البورصة مؤقتا حتى نهاية يونيو من العام القادم.وأعلنت هيئة الرقابة المالية عن هذه الخطوة يوم أمس الأحد، قائلة إن الحظر سيتم تطبيقه على جميع الأسهم في مؤشر كوسبي الرئيسي، بالإضافة إلى أسواق كوسداك وكونكس، اعتبارا من اليوم الاثنين.ويذكر أن البيع على المكشوف هو استراتيجية استثمار أو تداول تقوم على توقعات بانخفاض سعر السهم أو الورقة المالية، حيث يتداول المستثمرون باستخدام أسهم مقترضة يعتزمون إعادة شرائها وإعادتها لاحقا مقابل أموال أقل، محققين الفارق بين السعر الذي باعوا به وسعر البيع على المكشوف. وحتى الآن، تم تطبيق الحظر جزئيا على الأسهم المدرجة في مؤشر كوسبي 200 ومؤشر كوسداك 150.وأشارت لجنة الخدمات المالية إلى اكتشاف عمليات بيع على المكشوف غير قانونية على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، مما أثار مخاوف من أن هذه الممارسة قد تقوض تشكيل أسعار عادلة. وخلال الحظر الذي يستمر ثمانية أشهر، تخطط الحكومة الكورية لتحسين اللوائح لمنع تكرار الممارسات غير القانونية، مع اتخاذ خطوة أولية لتنفيذ تدابير تعزز "تكافؤ الفرص" بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات. كما تخطط الحكومة لكشف ومعاقبة أنشطة البيع على المكشوف من خلال إجراء تحقيقات شاملة في ممارسات البنوك الاستثمارية العالمية، وإطلاق وحدة خاصة لهذا الغرض، اليوم الاثنين.