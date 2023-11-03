هيئة الرقابة المالية الكورية تتحقق من أنشطة بنوك الاستثمار العالمية في البورصة

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ستشكل هيئة الرقابة المالية الكورية فريقا خاصا للتحقيقات اليوم الاثنين للتحقق من أنشطة عشرة بنوك استثمارية عالمية في عمليات البيع على المكشوف في البورصة.وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية "لي بوك هيون" عن هذه الخطة في مؤتمر صحفي أمس الأحد، بعد أن أعلنت أمس الأحد، وهي الهيئة التنظيمية المالية العليا في كوريا، عن حظر هذه الممارسة حتى نهاية يونيو من العام القادم.وقال "لي" إن التحقيقات جارية بالفعل بالنسبة لبعض البنوك الاستثمارية، التي مارست حجما غير متناسب بشكل كبير من عمليات البيع على المكشوف، محذرا من أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة وملاحقة جنائية.وأضاف أن الحكومة ستوجه البنوك الاستثمارية العالمية لتحسين أنظمتها طوعا لمنع تكرار التحركات غير القانونية في سوق البورصة.يذكر أنه خلال الشهر الماضي حددت هيئة الرقابة المالية بنكين استثماريين يقع مقرهما في هونغ كونغ، وهما "بي إن بي باريبا" و"إتش إس بي سي"، لمشاركتهما المتعمدة والمعتادة في أنشطة البيع على المكشوف غير القانونية.