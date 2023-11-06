تطعيم الماشية ضد فيروس الجلد العقدي يصل إلى 90% في جميع أنحاء كوريا

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تجاوز معدل تطعيم الماشية في كوريا ضد فيروس الجلد العقدي 90% دون اكتشاف أي إصابات جديدة.ووفقا لسلطات الحجر الصحي، تم تطعيم 3.7 مليون بقرة، أي 90.9% من إجمالي 4 ملايين وسبعة آلاف رأس من الماشية في كوريا، حتى الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الأحد.وقد تجاوزت نسبة التطعيم 90 بالمائة بعد أسبوع من صدور أمر التطعيم الطارئ على مستوى البلاد.وقالت السلطات الصحية إنه حتى الساعة الثامنة من صباح أمس لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات إضافية، منذ تأكيد حالة في منطقة "دانغ جين" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، أول من أمس السبت.وبلغ عدد مزارع الماشية المصابة بفيروس الجلد العقدي 78 مزرعة حتى الساعة 8 من صباح اليوم الاثنين. يذكر أن فيروس الجلد العقدي ينتقل عن طريق الحشرات المتغذية على الدم، بما في ذلك الذباب والبعوض، ولا يؤثر على الإنسان، ويسبب الحمى والعقيدات الجلدية، وتقل نسبة نفوق الماشية المصابة عن 10%.